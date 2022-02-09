أخبار الرياضة| مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. مهند لاشين يكشف كواليس تسديده ركلة ترجيح النهائي بأمم أفريقيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:
مهند لاشين يكشف كواليس تسديده ركلة ترجيح النهائي
أكد مهند لاشين لاعب منتخب مصر و طلائع الجيش، أن أحد اللاعبين رفض تسديد ركلة الترجيح الرابعة في مواجهة السنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا.
مباريات اليوم الأربعاء 9–2–2022 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأربعاء 9 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أهمها مباراة الهلال ضد تشيلسي في نصف نهائي مونديال الأندية.
هاني شكري: تبرعات تركي آل الشيخ وصلت 151 مليونا ولم تدخل خزينة الزمالك حتى الآن
أكد هاني شكري المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل أن التبرعات التي قام بها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لنادي الزمالك بلغت 151 مليون جنيه لكنها لم تدخل حسابات النادي حتى الآن.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأربعاء 9 - 2 - 2022 العديد من المباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، أهمها مباراة مانشيستر سيتي للإبتعاد بصدارة البرميرليج.
النني: اللعب للأهلي أو الزمالك شرف لأي لاعب.. وأفضّل الاستمرار في أوروبا
كشف محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي، موقفه من اللعب للأهلي أو الزمالك مستقبلا بعد اقتراب رحيله عن “الجانرز”.