شيكابالا يدرس الاعتزال نهاية الموسم الجاري

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc: "يدرس محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك الاعتزال مع نهاية الموسم الجاري والاكتفاء بمشواره مع الفريق.



وتابع شبانة: "يدرس شيكابالا الاعتزال حال تتويج الزمالك ببطولة مع نهاية الموسم الجاري سواء على صعيد مسابقة الدوري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وواصل الإعلامي محمد شبانة: "يرغب شيكابالا في إنهاء مسيرته مع الزمالك بحصد بطولة.

وكان قد كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لرئاسة اتحاد الكرة سابقًا، كواليس عقوبة شيكابالا بسبب أزمته خلال تتويج الزمالك بدرع الدوري.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحب شيكابالا وعلاقته به كانت متميزة، والعقوبة لم تكن انتقامية كما يروج البعض.



ولفت أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثة لرئاسة اتحاد الكرة سابقًا، إلى أن فيديو أحداث أزمة شيكابالا وصل إلى الفيفا بعد ساعة من وقوع الأحداث وذلك بواسطة الجماهير.