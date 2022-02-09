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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من محطة تحلية مياه تجمع الشياحة بشمال سيناء

محطة تحلية مياه السياحة
محطة تحلية مياه السياحة بنخل

 تفقد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، اليوم   محطة تحلية مياه تجمع الشياحة بقرية النثيلة بنخل ،  للتأكد من جاهزية المحطة للعمل قبل تسليم الوحدات السكنية بتجمع الشياحة.

حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات  بقري مركز نخل بمنطقة وسط سيناء  ، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بتمويل من بيت الزكاة المصري  ، وذلك لدعم القرى الأكثر إحتياجا ، والتي غيرت وجه الحياة في  منطقة تجمع الشياحه بنخل  .

٢٥ منزل 

وأكد رئيس المدينة،  أنه  تم الانتهاء من بناء وتشطيب ٢٥ منزل ومسجد ودار مناسبات، وهي  مهداه من بيت الذكاة بمشيخة الأزهر الشريف.
حيث سيتم ضخ المياه  لهذه المنازل من هذة المحطة التي تنتج يوميا ٤٠ متر مكعب  ، مياه عذبه مفلتره للشرب.

وقال ،  انه سوف يتم عمل القرعة العلنية بين المتقدمين قريبا تمهيدا لتسليمها في احتفالات المحافظة باعياد تحرير سيناء ٢٥ ابريل القادم.
 

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تفقد محطة تحلية مياة الشياحه

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