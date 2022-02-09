القط: الكفاءة دون تمييز.. المعيار الأساسي لاختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا |فيديو

علّق النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، على تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ، قائلًا إن مصر على مدار سنوات طويلة تقوم بعمل بناء تراكمي لوعي الإنسان المصري ، متابعًا أن معيار الكفاءة هو المعيار الرئيسي بدون تمييز وهذا ما ينص عليه القانون .



وأضاف "القط" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" والمُذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن الدولة حاليًا ترسخ معيار الكفاءة وتقوم بكافة أشكال المساواة ، وهذه القرارات تقوم بتعزيز مفهوم المواطنة لدى المواطن .



وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مفهوم ومبدأ الاختيار اختلف تمامًا عن السابق ولا يوجد أي نوع من التمييز وأصبح المجتمع يتقبل هذا الأمر بشكل كبير.



وفي سياق متصل ، تعيش الدولة المصرية الآن حالة من الاستقرار والأمن منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أرسى قواعد الحياة العادلة والأمن والاستقرار مع إطلاق استراتيجية مصر 2030 التي تأتي تحت شعار الجمهورية الجديدة والتي تتضمن العدالة والمساواة والمواطنة بين كافة فئات المواطنين في الدولة.

وفي ظل شعار الجمهورية الجديدة والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، تأتي مرحلة التمكين لكافة طوائف الشعب المصري في الدولة الجديدة من المرأة والأطفال وذوي الهمم والأقباط والاعتراف بحقوقهم الكاملة في القانون وشغل المناصب الكبرى في الدولة.

وفي بادرة جديدة من نوعها، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، ليكون أول قبطي يشغل هذا المنصب عبر التاريخ.







المستشار بولس فهمي

يعد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1967 ويبلغ من العمر 65 عاما.

وعين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

كما عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

لدى المستشار بولس فهمي العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وفي المحكمة الدستورية العليا، شارك فهمي في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.





