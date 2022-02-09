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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«قطع أراضي وأوسمة».. مكافآت غير تقليدية للاعبي السنغال بعد الإنجاز الأفريقي

منتخب السنغال
منتخب السنغال

منح رئيس السنغال، ماكي سال، أموالا وأراضي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وأعضاء جهازه الفني بعد فوزهم بكأس الأمم الأفريقية، يوم الأحد الماضي، حسبما أفادت رئاسة الدولة الأفريقية اليوم الأربعاء.

وأوضح حساب الرئاسة عبر (تويتر) أن "اللاعبين والجهاز الفني سيحصلون على 50 مليون فرنك إفريقي (حوالي 76 ألف يورو)، وقطعة أرض مساحتها 200 متر مربع في داكار و500 متر مربع في ديامنياديو"، وهي مدينة جديدة قيد الإنشاء على بعد حوالي 30 كيلومترا من العاصمة.

كما قلّد سال أعضاء الوفد السنغالي في كأس أفريقيا، التي أقيمت في الكاميرون، بوسام الأسد الوطني، وهو أعلى وسام في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وكرّم الرئيس اللاعبين والجهاز الفني في حفل أقيم مساء الثلاثاء بالقصر الرئاسي بدكار.

وتوجت السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخها، بعدما فازت يوم الأحد الماضي على مصر بركلات الترجيح (4-2) عقب انتهاء الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي.

السنغال ماكى سال رئيس السنغال كأس الأمم الافريقية رئاسة الدولة الأفريقية

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