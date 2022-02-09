تصل لمليون جنيه.. التموين تكشف عن غرامات الأوكازيون الوهمي بالمحلات

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الاوكازيون بدأ بالفعل يوم الأثنين 7 فبراير، ومستمر لمدة شهر، مشيرا إلى أن الخصم به قد يكون من 30 إلى 60%، ومن حق صاحب المحل القيام بأوكازيون فى محله بالكامل.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن دور وزارة التموين أنها تتقاضى على هذا الأوكازيون خلال فترته، من حيث الأمان على الأسعار وعدم وجود اوكازيون وهمي ومراقبة الأسعار قبل فترة الأوكازيون وبعده.

وتابع أنه يجب أن يتم إصدار فاتورة للمواطن المصرى من أجل التصرف فى حالة وجود اى مشكلة، إلى جانب أنه يجب التأكد من جودة الملابس الموجودة وأن تكون بنفس الجودة التي كانت عليها قبل الأوكازيون.

وأشار إلى أنه كلما زاد عدد المحلات الخاصة بالاوكازيون تكون فرصة للمواطن المصرى كبيرة في التجول ورؤية الأسعار ، إلى جانب إتخاذه للإجراءات الإحترازية، متابعا ان هناك غرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه لأصحاب الأوكازيون الوهمي.