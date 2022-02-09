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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انجاز يُنسب لمصر وللجالية المسلمة بإستراليا.. تعليق علاء الزقم عن جائزة التعددية الثقافية

الشيخ علاء الزقم،
الشيخ علاء الزقم، إمام مسجد بإستراليا

قال الشيخ علاء الزقم، إمام مسجد بإستراليا، إن جائزة رئيس الوزراء الأسترالي للتعددية الثقافية هي جائزة كبيرة للغاية، لأن يتقدم لها الكثير من المؤسسات والشخصيات على مستوى الولاية، حيث ترشح 800 شخص لها.


وأضاف علاء الزقم ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "تن"، أنه حصل على هذه الجائزة، نظراً لدوره المؤثر في المجتمع الاسترالي من أجل ترسيخ قيم الوحدة والمواطنة والتسامح، وقبول الآخر والتعايش معه.


وعقب إمام مسجد بإستراليا قائلاً: "هذا الإنجاز لا ينسب لي فقط .. إنما يُنسب لمصرنا الحبيبة، ولـ الجالية المسلمة في استراليا".


ونوه علاء الزقم ، أن هناك الكثير من الجوائز الخاصة بمساعدات اللاجئين والتعليم، ويتم تقييم على أساسها الأشخاص والمؤسسات المشاركة في إحداث الفارق بالمجتمع الأسترالي والعمل على تجميع الناس على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم.


وتابع إمام المسجد بإستراليا: "نشجع الشباب على الاختلاط بالمجتمع الأسترالي في الكثير من المجالات، ولا نحرص على أن يكون المسلم في أستراليا هو شخص عابد يجلس في المسجد 24 ساعة فقط، لكننا نحث الشباب على الخروج للمجتمع وأن يكون من بينهم الدكتور والمهندس والمعلم حتى يختلط بغير المسلمين، ويكون النموذج ويمثل الإسلام في هذه المجتمعات".

الشيخ علاء الزقم إمام مسجد بإستراليا جائزة رئيس الوزراء الأسترالي جائزة التعددية الثقافية الجالية المسلمة

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