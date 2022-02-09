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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 63 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

صرح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ " 19" لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية  بلغ 63 قرار إزالة، منهم 62 قراراً على مساحة 8 أفدنة و قرار على مساحة 140 متراً بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.

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وشدد محافظ كفر الشيخ ، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول ، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة.

 

ووجه بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

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