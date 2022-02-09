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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جديد ومختلف.. طريقة تحضير باف بيستري اللحم

طريقة تحضير باف بيستري
طريقة تحضير باف بيستري اللحم

باف بيستري اللحم من الأكلات الغير تقليدية، والتي يتم تقديمها بطريقة مميزة وشهيه، وذلك مع إضافة الصوص والتوابل المختلفة للحم التي تضيف مذاق لذيذ.

 

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وإليك طريقة تحضير باف بيستري اللحم

مقادير باف بيستري اللحم​

لحم شاورما 

باف بيستري 

جزر مبشور 

بصل مبشور 

ملح وفلفل 

جوزة الطيب 

حبهان مطحون 

6 بصل ابيض  حلقات

زبدة 

ثوم 

خل 

صويا صوص 

كريمة طهي 

سكر 

للتقديم

أرز بسمتي أبيض 

طريقة تحضير باف بيستري اللحم​

1- شوحي البصل المفروم مع الثوم في قليل من الزيت

2- ثم ضيفي اللحمة والملح وفلفل وجوزة الطيب والحبهان ويشوح جيدا

3- ضعي الجزر ويشوح الخليط حتى تمام طهي اللحم

4- تكرمل حلقات البصل في الزبدة والزيت مع السكر والخل، ويضاف إلى اللحمة للحصول على الحشوة

5- توضع عجينة مدورة الباف بيستري في صينية فرن وفوقه توضع عجينة مدورة أخرى

6- ثم فرغي باف بيستري بحيث يكون مدور مفرغ

7- وتكرر الخطوات مع باقي كمية الباف بيستري، وتدهن بالكريمه

8- وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

9- ثم تضاف عليه حشوة اللحمة

10- ويقدم باف بيستري اللحم ساخنا مع الأرز البسمتي
 

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