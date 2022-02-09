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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم المونديال .. اتحاد الكرة يناقش مع كيروش ترتيبات موقعتي السنغال

كيروش
كيروش

عقد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا اليوم مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق لملاقاة نظيره السنغالي الشهر المقبل في مباراتي الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.


كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد سعى إلى إزالة أي صعوبات قد تواجه الفريق وخلفتها المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية وآخرها العقوبات الموقعة على الفريق ومدربه، حيث وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيض العقوبات الموقعة على المدير الفني من قبل لجنة الانضباط، استنادًا على الدفوع والأدلة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد أمام جلسة الاستماع التي عقدت في ياوندي قبل المباراة النهائية للبطولة وحضرها ممثلا عن الاتحاد المصري.


وبناء على ما قدمه الاتحاد المصري في تلك الجلسة ارتأت لجنة الاستئناف الأخذ بما جاء في طلب الاتحاد المصري وقررت تخفيض عقوبة الايقاف المفروضة على كيروش إلى مباراة واحدة فقط تنقضي بانتهاء المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية مع الغاء الغرامة المالية المقدرة بـ 10 آلاف دولار.


يأتي ذلك استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بضرورة الاطمئنان إلى كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج المنتخب قبل سفر المدير الفني في اجازة عائلية قصيرة يعود بعدها لاستئناف عمله.

وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم كارلوس كيروش لاتحاد المصري لكرة القدم كأس العالم

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