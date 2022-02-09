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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الروسي كاراتسيف يتطلع للدفاع عن لقبه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

صدى البلد

يستعد اللاعب أصلان كاراتسيف، حامل لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس لعام 2021، للمشاركة من جديد في دورة هذا العام من البطولة التي تُقام الشهر الجاري، بعد أن نجح برفع كأس بطولة العام الماضي بإحراز فوزٍ نظيف على اللاعب لويد هاريس، وحصد لقبه الأول في جولات بطولة رابطة محترفي التنس العالمية، ليحجز لنفسه مقعداً ضمن قائمة أفضل 30 لاعباً على مستوى العالم لأول مرة في تاريخه.

 

ويعد كاراتسيف اللاعب الروسي الثالث، الذي يتمكن من الوصول إلى نهائي بطولة دبي والوحيد الذي نجح في إحراز اللقب، إذ لم يوفق اللاعبان مارات سافين في عام 2001 وميخائيل يوجني في عامي 2007 و2010 في الفوز بالبطولة، بالرغم من وصولهما إلى المباريات النهائية.

 

كما يعد كاراتسيف، اللاعب الأول المشارك ببطاقة دعوة الذي ينجح في الوصول إلى نهائي بطولة دبي، بعد توماس موستر في عام 1997 والذي يتمكن من إحراز اللقب بعد واين فيريرا في عام 1995.

 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "شهد العام الماضي المرة الأولى التي يلتقي فيها مشارك ببطاقة دعوة مع متأهل إلى البطولة في المباراة النهائية، منذ انطلاق سلسلة بطولات رابطة محترفي التنس لفئة 500 نقطة في عام 2009.

 

وقدّم الروسي كاراتسيف ، أداءً مذهلاً طوال البطولة وليس فقط في المباراة النهائية. وسررنا كثيراً بعودته للمشاركة من جديد هذا الموسم، ونتمنى له التوفيق في الدفاع عن لقبه".

 

ونجح كاراتسيف، بعد أسابيعٍ قليلة من إحراز لقب بطولة دبي، في الفوز على اللاعب نوفاك جوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، والتأهل إلى نهائي بطولة صربيا المفتوحة في بلغراد، ليحرز بعد ذلك اللقب الثاني في مسيرته المهنية ويحجز مكاناً له على قائمة المصنفين العشرين الأوائل على مستوى العالم بعد فوزه على اللاعب مارين سيليتش في موسكو. 

 

كما حصد اللاعب الروسي جائزة رابطة المحترفين للاعب الأكثر تحسناً خلال العام، ليرفع تصنيفه من المرتبة 112 في بداية عام 2021 إلى المرتبة 15 في شهر نوفمبر من نفس العام.

أصلان كاراتسيف بطولة سوق دبي الحرة للتنس كأس بطولة العام الماضي كولم ماكلوكلين سوق دبي الحرة

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