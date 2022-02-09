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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الجودو يطلق اسم سامح مباشر على بطولة الجمهورية

مرزوق محمد
مرزوق محمد

حرص مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد، على تخليد ذكرى اللواء سامح مباشر رئيس الاتحاد الأسبق، بإطلاق اسمه على منافسات بطولة الجمهورية للشباب تحت 18 سنة، المقامة حاليا في ملاعب نادي طلائع الجيش. 

وقرر مرزوق محمد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، إطلاق اسم اللواء سامح مباشر رئيس الاتحاد الأسبق على منافسات بطولة الجمهورية، تخليدا لذكراه وهي لفتة إنسانية لاقت استحسان المشاركين سواء لاعبين أو مدربين.

 وقال رئيس الاتحاد، إن هناك رموزا عديدة قضت حياتها في خدمة الجودو المصري، وتخليد ذكراهم وإطلاق اسمائهم على البطولات رسالة للجميع بأن الاتحاد لن ينسى رموزه. 

كان اتحاد الجودو قد أعلن مؤخرا التعاقد مع الخبير الروسي إلكسندر ميخائلين، لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني. ووصل المدير الفني الجديد للمنتخب إلى القاهرة أمس الإثنين، وكان في استقباله مرزوق محمد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو. 

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة عقد اجتماع بين المدير الفني ومسئولي الاتحاد من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة لخطة إعداد وتجهيز المنتخبات، استعدادا للمشاركة في البطولات القارية والدولية المقبلة.

كان رئيس مجلس إدارة الاتحاد قد قرر في وقت سابق، تعيين 3 أبطال سابقين ضمن الجهاز الفني للمنتخب وهم، حاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محي، من أجل توفير كل سبل النجاح للمنتخب واللاعبين المصريين. 

وأكد مرزوق محمد، أن التعاقد مع الخبير الروسي لتدريب المنتخب هي خطوة هامة في خطة النهوض بالمستوى الفني للمنتخبات واللاعبين. وتابع: "الخبير الروسي يمتلك مسيرة مميزة لاعبا ومدربا، وحقق العديد من الإنجازات والنجاحات، وسيكون له دورا بارز في النهوض بمستوى المنتخب الوطني".

 وحقق الخبير الروسي نتائج مميزة خلال مسيرته الرياضية، أبرزها ميدالية فضية في أولمبياد لندن 2012، بالإضافة إلى 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وبرونزيتين في بطولات العالم. 

كان رئيس مجلس إدارة الاتحاد قد قرر في وقت سابق تعيين البطل الأولمبي محمد رشوان رئيسا لجهاز المنتخبات القومية، وهو قرار وصفه الجميع بالمميز، ونال استحسان أسرة الجودو في كل المحافظات.

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