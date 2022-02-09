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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. مقتل 14 شخصاً وإصابة 34 آخرين جراء انهيارات أرضية بكولومبيا

صدى البلد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في كولومبيا.

 

حيث لقي 14 شخصاً على الأقلّ حتفهم، وأصيب 34 آخرين بجروح في كولومبيا أمس الثلاثاء، في انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة، في حصيلة جديدة صادرة عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

 

وتسبّب تساقط الأمطار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء على جبل في إقليم ريسارلدا في وسط البلاد الغربي، بانهيار أرضي طمر الكثير من المنازل في منطقة دوسكيبراداس الفقيرة.

 

وأوضح المسؤول المحلي كارلوس مايا قائلا: "أحصينا 14 قتيلا و34 جريحا". وعملت فرق الإنقاذ بين الأوحال بحثاً عن ناجين، وفق الوكالة التي أفادت في وقت سابق الثلاثاء عن سقوط 11 قتيلا و35 جريحا.

كولومبيا الكوارث امطار إقليم ريسارلدا اخبار التوك شو

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