لاند ماجيك الأمريكي يصل القاهرة استعدادا لكأس العالم لأندية السلة

وصلت بعثة نادي ليك لاند ماجيك الأمريكي لكرة السلة إلى مطار القاهرة منذ قليل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وحرصت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، ممثلة في محمد البرنس، عضو اللجنة، على استقبال الفريق الأمريكي الذي يعد ثاني الفرق التي تصل إلى القاهرة بعد فلامنجو البرازيلي.

ويخوض نادي ليك لاند ماجيك الأمريكي، بطل الـ G-league، أولى مبارياته في البطولة عندما يواجه فلامنجو البرازيلي في الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني، ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي، ممثل أمريكا الجنوبية، وليك لاند ماجيك الأمريكي، بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.



