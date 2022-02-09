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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبادرة لدعم الأيتام..

بالتعاون مع بنك الكساء.. بيراميدز يزور دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان

صدى البلد

زار مسؤولي نادي بيراميدز في إطار مبادرة إنسانية بالتعاون مع بنك الكساء المصري، دار أيتام المدينة المنورة بالعاشر من رمضان، لمواساة الأيتام وتقديم الدعم لهم وتسليط الضوء عليهم.

ووجه المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بالمشاركة في المبادرة، حيث مثل فريق نادي بيراميدز في زيارته لدار الأيتام، ثنائي الفريق حارس المرمى أحمد الشناوي، والمهاجم دودو الجباس، حيث شارك النجمان في مباراة لكرة القدم مع أيتام الدار، وقاما بتوزيع مجموعة من الهدايا على الأطفال وبعض الملابس لمواجهة موجة البرد، مقدمة من جانب نادي بيراميدز بالتعاون والتنسيق مع بنك الكساء المصري.

ودعا نادي بيراميدز جميع العاملين في الرياضة وكرة القدم وكافة فئات المجتمع للمشاركة في المبادرة ودعم الأيتام والمحتاجين وتسليط الضوء على قضيتهم بالتعاون مع بنك الكساء المصري ومختلف الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية التي تسعى لخدمة كافة الطوائف والفئات في إطار الدور المجتمعي المطلوب لخدمة المجتمع وجميع أبنائه.

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