ميدو ينتقد تجنيس لاعبين في منتخب السلة ويطالب بتدخل المسئولين

ميدو يعبر عن إستيائه من تجنيس لاعبين منتخب السلة ويطلب تدخل المسؤولين

عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو عن إستيائه من تجنيس لاعبين في منتخب السلة،ونشر تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكتب ميدو عبر تويتر: هو المصريين خلصوا علشان نجنس لاعيبه؟ ده احنا ١١٠ مليون..بصراحة ينعل ابو اي بطولة لو مش بجهد وتعب ولاد البلد!!.



وأضاف ميدو في تغريدة أخرى:مش عارف ليه يجنسوا لاعب في منتخب السلة..انا ضد التجنيس في الرياضة حتى لو القوانين بتسمحلك!! على فكرة القوانين في الكوره برضوا بتسمح بالتجنيس لو اللاعيب ما مثلش منتخب بلده قبل كده ولعب في البلد ٣ سنين!! لازم يبقى فيه تدخل من المسؤولين في الدولة لوقف موضوع التجنيس ده ومنعه.



وكشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك تغييرات محتملة حدوثها في الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر الوطني عقب اجتماع اتحاد الكرة الأسبوع المقبل".

وأضاف: "كما أن هناك تغييرات محتملة على مستوى مختلف الفئات السنية الأخرى لمنتخب مصر وتلك القرارات قد تُصدر عقب اجتماع اتحاد الكرة المصري".

وختم حديثه قائلا: "كيروش مدرب ذكي والبطولات المجمعة تقربه من اللاعبين وتلك البطولة الممثلة في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ستساهم في نجاحات كيروش خلال الفترة المقبلة".