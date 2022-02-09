الدوري المصري.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين إنبي ومصر المقاصة

إنتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي إنبي ومصر المقاصة بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بتروسبورت فى الجولة الـ8 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وفشل الفريقان فى استغلال الفرص التى أتيحت لهم خلال الشوط الأول.

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز .



وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالأتي :



حراسة المرمى : محمد مجدي



خط الدفاع : على فتحي وأحمد صبية وأحمد عبدالمنعم ومحمود فهمي .



خط الوسط : محمد محسن وحسام عبدالواحد وهشام حافظ وعلى المصري .



خط الهجوم : سيرجي وكريم حلاوة .