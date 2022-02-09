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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي يسقط في فخ التعادل أمام مصر المقاصة

صدى البلد

انتهت أحداث المباراة بين فريقي إنبي ومصر المقاصة بالتعادل السلبي، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت فى الجولة الـ8 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وفشل الفريقان فى استغلال الفرص التى أتيحت لهم خلال الـ90 دقيقة .

 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقطة ، بينما ارتفع رصيد مصر المقاصة فى المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط .

 

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالأتي : 

حراسة المرمى : محمد مجدي

خط الدفاع : على فتحي وأحمد صبية وأحمد عبدالمنعم ومحمود فهمي .

خط الوسط : محمد محسن وحسام عبدالواحد وهشام حافظ  وعلى المصري .

خط الهجوم : سيرجي وكريم حلاوة .

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