إنبي يسقط في فخ التعادل أمام مصر المقاصة

انتهت أحداث المباراة بين فريقي إنبي ومصر المقاصة بالتعادل السلبي، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت فى الجولة الـ8 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفشل الفريقان فى استغلال الفرص التى أتيحت لهم خلال الـ90 دقيقة .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقطة ، بينما ارتفع رصيد مصر المقاصة فى المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط .

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز .



وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالأتي :



حراسة المرمى : محمد مجدي



خط الدفاع : على فتحي وأحمد صبية وأحمد عبدالمنعم ومحمود فهمي .



خط الوسط : محمد محسن وحسام عبدالواحد وهشام حافظ وعلى المصري .



خط الهجوم : سيرجي وكريم حلاوة .