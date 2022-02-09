إنبي يسقط في فخ التعادل أمام مصر المقاصة

انتهت أحداث المباراة بين فريقي إنبي ومصر المقاصة بالتعادل السلبي، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت فى الجولة الـ8 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وفشل الفريقان فى استغلال الفرص التى أتيحت لهم خلال الـ90 دقيقة .
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقطة ، بينما ارتفع رصيد مصر المقاصة فى المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط .
وأعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز .
وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالأتي :
حراسة المرمى : محمد مجدي
خط الدفاع : على فتحي وأحمد صبية وأحمد عبدالمنعم ومحمود فهمي .
خط الوسط : محمد محسن وحسام عبدالواحد وهشام حافظ وعلى المصري .
خط الهجوم : سيرجي وكريم حلاوة .