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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إشادة الصحة العالمية..حسام عبدالغفار: نشهد تقدما في الخدمات الصحية بفضل السيسي

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بدور مصر في  توفير الرعاية الصحية للمصريين وضيوف مصر من المهاجرين المتواجدين على أرض مصر.

وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "عندما تشيد منظمة الصحة العالمية بالخدمة الصحية المقدمة في مصر؛ فهذا أكبر  دليل على أن التعليم والصحة على رأس أولويات الرئيس السيسي".

وتابع حسام عبد الغفار "الرئيس السيسي يؤكد دائما أن مصر لا يوجد بها لاجئون وهم ضيوف مصر ويتلقون نفس المعاملة التي يتلقاها المواطن من حيث الرعاية الصحية والحصول على لقاحات كورونا" مؤكدا أن "مصر الجديدة ترتقي بالمواطنين كي يعيشوا حياة كريمة".

ولفت حسام عبد الغفار "على الرغم من عدم عدالة توزيع اللقاحات في  العالم إلا أن الدولة تتعامل باحترافية لتوفير كافة أنواع اللقاحات المعتمدة في العالم للمواطن".

الصحة مصر الصحة العالمية اخبار التوك شو حسام عبد الغفار

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