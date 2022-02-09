عاجل
إبراهيم عيسى عن تعيين بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية: يوم من علامات الدولة المدنية حسن الرداد يرقص في شوارع الرياض .. شاهد الضرائب العقارية: إخطارات القيمة الإيجارية تصل للممولين الشهر المقبل استشاري جلدية: عملية توريد الشفايف بالليزر إحدى التقنيات المستخدمة حديثا والمنتشرة السيسي يوجه بتأسيس البنية الأساسية للمشروعات القومية لتستوعب زيادة الأحمال الكهربائية مستقبلا.. نواب: توفر فرص عمل جديدة للشباب والربط الكهربائي خطوة قوية للانطلاق نحو تصدير الفائض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تنفيذ 30 ألف وحدة في 2022.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لـ"سكن كريم".. مدبولي: المشروع يستهدف تحسين حياة مواطني القرى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء:

أهمية الجهود التي تبذل بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروع "سكن كريم"

وزيرة التضامن:

الجمعيات المركزية أكدت قدرتها على تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية في هذا العام

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والمهندس لؤي أنس، الإستشاري الهندسي لمبادرة "سكن كريم".

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تبذل بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروع "سكن كريم"، الذي يستهدف تحسين حياة المواطنين في القرى المستهدفة، لافتأً إلى أن تكامل تلك الجهود ضمانة رئيسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق متطلبات المواطنين.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم عقد اجتماع مع الجمعيات المركزية، التي شاركت في المرحلة التمهيدية للمبادرة، وكان لها أعمال جيدة، وأكدوا أنهم قادرون على تنفيذ نحو 30 ألف وحدة في هذا العام، ويتم حالياً الاجتماع مع الجمعيات على مستوى المحافظات، وأكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير الذي من المقرر أن يتولى تنفيذ عدد كبير من الوحدات.

وأوضحت أن اجتماعها الذي ضم 30 جمعية أهلية شريكة، تطرق لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية، في قرى حياة كريمة، مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية، لافتة إلى أن عمليات البناء المكثفة التي تجري من خلال برنامج "حياة كريمة" تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي للأمام.

كما أشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى أنه يتم حالياً تأثيث الوحدات بديلة المناطق العشوائية في مشروع الخيالة، بمحافظة القاهرة، كما يتم استكمال تأثيث باقي المشروعات بالمحافظة تباعاً.

وعرض المهندس لؤي أنس، الاستشاري الهندسي لمبادرة "سكن كريم"، تقريراً تناول ما تم إنجازه من تدخلات بواسطة الجمعيات الخيرية في مشروع "سكن كريم" ضمن مبادرة "حياة كريمة" خلال العام 2021/2020 ، موضحاً أن تلك التدخلات استفاد منها 18.127 ألف منزل، في 143 قرية، بما شمل تنفيذ 1818 وصلة مياه، و 603 وصلات صرف صحي، وتركيب سقف لنحو 7622 منزلاً، ورفع كفاءة حوالي 7 آلاف منزل.

كما تطرق لاستعراض الأعمال المستهدفة خلال المشروع حالياً، وعرض كذلك بعض نماذج أعمال تنفيذ سكن كريم للجمعيات الأهلية، وكذلك النماذج المقترحة لتنفيذ منازل مشروع سكن كريم، ضمن هذه المرحلة.

ترشيحاتنا

تزامنا مع الفالنتين.. كوكب الحب والجمال ينير سماء فبراير

ادعاءات كاذبة من النشطاء والإثاريين .. وإشادات عالمية بوضع السجون المصرية

وصلت لـ 3 ملايين دولار.. قرار من السعودية بشأن ديون الكاميرون

بقرار جونسون.. إنجلترا تصبح أول دولة في العالم دون قيود كورونا

لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم ؟ 14 اسما له لا يعرفها الكثير

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مصر تعيش ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع نجوم الثريا اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس من هنا

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على مصر يتسبب في انخفاض الحرارة.. فيديو

سقوط أمطار غدا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ..فيديو

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022.. التعليم: متاحة الآن في المدارس

السعودية.. حريق ضخم يلتهم محطة للوقود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

بسبب ركل قطة بقسوة.. هجوم حاد على لاعب وست هام الإنجليزي

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري

فيديو

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

عاملوني كعبد| أزمة استقالة طبيب الدمرداش.. كل اللي عايزه شوية كرامة

عقب تألقه في أمم إفريقيا .. أحمد فتوح يكشف عن عروض احتراف تلقاها “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ