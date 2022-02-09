عاجل
إبراهيم عيسى عن تعيين بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية: يوم من علامات الدولة المدنية حسن الرداد يرقص في شوارع الرياض .. شاهد الضرائب العقارية: إخطارات القيمة الإيجارية تصل للممولين الشهر المقبل استشاري جلدية: عملية توريد الشفايف بالليزر إحدى التقنيات المستخدمة حديثا والمنتشرة السيسي يوجه بتأسيس البنية الأساسية للمشروعات القومية لتستوعب زيادة الأحمال الكهربائية مستقبلا.. نواب: توفر فرص عمل جديدة للشباب والربط الكهربائي خطوة قوية للانطلاق نحو تصدير الفائض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموافقة على 39 طلب تقنين جديد في اجتماع اللجنة العليا للبت ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(93)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة .

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواءجمال مسعودالسكرتير العام،والأستاذة لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة ، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

محافظ بني سويف يتابع مستجدات المسابقة العلمية والثقافية للأوائل

رئيس جامعة بنى سويف لـ العاملين: مكتبي مفتوح للاستماع لآرائكم ومقترحاتكم

محافظ بني سويف يتابع سير العمل في الموجة 19 لإزالة التعديات

ضبط صاحب مخبز بلدى لبيعه الخبز فى السوق السوداء ببنى سويف

خطة سكانية بقرى بني سويف ضمن جهود المحافظة في مواجهة زيادة المواليد

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 39 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها" حتى الآن"إلى 3452 طلبا،فيما بلغ  العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها  1880عقدا موزعا (1377عقود مباني+503عقد زراعة).

وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

الدكتور عاصم سلامة محافظ بني سويف املاك الدولة محمد هاني اراضي املاك الدولة منظمة محمد هاني غنيم الوحدات المحلية بني سويف

موضوعات متعلقة

خطة سكانية بقرى بني سويف ضمن جهود المحافظة في مواجهة زيادة المواليد

ختام البرنامج التدريبي "الشفافية ومكافحة الفساد" بالتنظيم والإدارة في بني سويف

تحرير محاضر وإعدام ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة ببني سويف

نائب محافظ بني سويف: دراسة الموقف الفني والقانوني للأنشطة الصناعية والتجارية

نائب محافظ بني سويف يتابع مستجدات سير العمل في منظومة المتغيرات المكانية

محافظ بني سويف يتابع مستجدات المسابقة العلمية والثقافية للأوائل

رئيس جامعة بنى سويف لـ العاملين: مكتبي مفتوح للاستماع لآرائكم ومقترحاتكم

محافظ بني سويف يتابع سير العمل في الموجة 19 لإزالة التعديات

ترشيحاتنا

تزامنا مع الفالنتين.. كوكب الحب والجمال ينير سماء فبراير

ادعاءات كاذبة من النشطاء والإثاريين .. وإشادات عالمية بوضع السجون المصرية

وصلت لـ 3 ملايين دولار.. قرار من السعودية بشأن ديون الكاميرون

بقرار جونسون.. إنجلترا تصبح أول دولة في العالم دون قيود كورونا

لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم ؟ 14 اسما له لا يعرفها الكثير

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مصر تعيش ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع نجوم الثريا اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس من هنا

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على مصر يتسبب في انخفاض الحرارة.. فيديو

سقوط أمطار غدا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ..فيديو

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022.. التعليم: متاحة الآن في المدارس

السعودية.. حريق ضخم يلتهم محطة للوقود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

بسبب ركل قطة بقسوة.. هجوم حاد على لاعب وست هام الإنجليزي

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري

فيديو

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

عاملوني كعبد| أزمة استقالة طبيب الدمرداش.. كل اللي عايزه شوية كرامة

عقب تألقه في أمم إفريقيا .. أحمد فتوح يكشف عن عروض احتراف تلقاها “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ