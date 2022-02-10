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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلاب يروون تجربتهم مع برنامج جامعة الطفل.. فيديو

برنامج جامعة الطفل
برنامج جامعة الطفل

استضافت الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، مجموعة من الطلاب المستفيدين من برنامج جامعة الطفل.

 

وقالت  هاجر اسامة  أحد الطلاب المستفيدين من برنامج جامعة الطفل، :"  يتم الالتحاق ببرنامج جامعة الطفل في الفئة العمرية من 9 لـ 11 سنة، وبعد الالتحاق بالبرنامج نتعرف على كل التخصصات العلمية ونتعلم كيفية إجراء تجارب عملية بناء على المعلومات التي نحصل عليها من الاساتذة ".

 

ومن جانبه قال يوسف طه أحد الطلاب المستفيدين من برنامج جامعة الطفل:" في برنامج جامعة الطفل  كنا بندخل مختلف الكليات وبنعمل تجارب تعليمية  علمية ".

 

ومن جانبها قالت رنا رفاعي نائب  الرئيس التنفيذي البرنامج التنفيذي لبرنامج  جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي، :" يدخل الطفل في البرنامج بداية من عمر 9 أو 10 سنوات ويستمر في البرنامج لمدة 6 سنوات  ويحصلون على تعليم في الجامعات ".

 

وأضافت رنا رفاعي في مداخلة هاتفية في برنامج  "الحياة اليوم " المذاع على قناة “ الحياة “،  :” دخول برنامج جامعة الطفل مفتوح للجميع  وعدد  الأماكن المتاحة هذا العام 4500 طالب وهناك إقبال كبير من الطلاب على الالتحاق ببرنامج جامعة الطفل”.

 

وتابعت رنا رفاعي :" لا توجد معايير للاختيار ولكن يكون الاختيار بأسبقية التسجيل، وبرنامج جامعة الطفل هدفه  توعية الأطفال واكتشاف  قدراتهم وميولهم العلمية لمعرفة اختيار اهتماماتهم البحثية والمعرفية، وفي أول عامين يتم تعريف الطلاب  على مختلف المجالات البحثية والعلمية، وفي الـ  4 سنوات المتبقية في البرنامج  يتخصص الطفل في تخصص يرغب في الإبداع فيه".

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