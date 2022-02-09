شاهد..دينا فؤاد من العرض الخاص لفيلم معالي ماما

شاركت الفنانة،دينا فؤاد، إطلالاتها من العرض الخاص لفيلم "معالي ماما"،ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت دينا فؤاد معلقة من خلال صورتها:من العرض الخاص لفيلم معالي ماما.

وأقيم مساء أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "معالي ماما" بإحدى المولات في التجمع الخامس وذلك بحضور المخرج أحمد نور والمنتج أمجد بدر والمنتجة نانسي يوسف.

وحرص علي الحضور عدد كبير من أبطال الفيلم منهم الفنانة بشري والفنان محمود الليثي ونور إيهاب وسليم الترك الشهير ب "سولي" وياسين امير وأيضا عدد من الفنانين الشباب منهم محمود نور ورغد جلال واحمد جيبوتي وحسين ومحمود الفقي.

وأيضا حضر عدد من ضيوف شرف الفيلم منهم محمد علي رزق ومروة عبد المنعم وكريم مغاوري ودعاء رجب وبسمة مصطفي وعدد آخر كبير من الفنانين.