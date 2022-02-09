الديهي: لا يوجد لدينا تمييز بين المواطنين على أساس ديني أو غيره.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر لا يوجد فيها تمييز من الأساس بين المواطنين على أساس ديني أو غيره، مضيفًا أن بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، تصادف أنه مسيحي الديانة، وهذه صدفة بحتة ونحن في دولة المواطنة.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أنه لا يوجد فرق بين مواطن وآخر أمام القانون، وليس من حق أحد أن يفتش في معتقدات الناس فهي علاقة بينهم وبين ربهم.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن مجتمعاتنا ما نُكبت إلا بالسير خلف هذه الأفكار الهدامة التي تقسم الناس على حسب ألوانهم أو أشكالهم أو معتقداتهم.

وأشار الديهي إلى أن المرتزقة وأهل الشر وهذه الفئة المنحرفة الطاغية خوارج هذا الزمان سيستمرون في هذا ولن يتوقفوا أبدًا.