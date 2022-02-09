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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: تصريحات أبي أحمد تصب لوجود اتفاق قانوني بقضية سد النهضة.. فيديو

سد النهضة
سد النهضة

قال الإعلامي نشأت الديهي،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس جيبوتي منذ يومين، وأكد له أن مصر لديها إرادة سياسية ورغبة حقيقية لتوقيع اتفاق قانوني ملزم بقضية سد النهضة يحقق مصالح الجميع.

 

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن ؤ، وزيارة الرئيس السيسي، ثم زيارة أبي أحمد، للإمارات تصب في هذا الإطار.

 

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أنه يتمنى أن يشهد ملف سد النهضة تطورات إيجابية خلال الفترات القادمة.

 

أشار الديهي إلى أن هناك انفراجة بادية في الأفق في مسألة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا تصريح السفير الإثيوبي بالخرطوم، الذي قال خلاله إن هناك تطورات إيجابية بشأن سد النهضة.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي سد النهضة رئيس وزراء إثيوبيا نشأت الديهي الخرطوم

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