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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عمرو هندي: آليات منظمة جعلت مصر ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية بأفريقيا

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

علق النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على ترشيح موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي الدولة المصرية ضمن لأفضل 10 وجهات استثمارية بالقارة السمراء، قائلا "إن هذه الشهادة في غاية الأهمية خاصة أن هذا الوقت".

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وتابع "هندي"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادة تأتي في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاعات في معدلات التضخم، بالإضافة إلى ما تم من ركود في التجارة الدولية، لافتا إلى أن اعتبار مصر ضمن الوجهات الاستثمارية الأفضل بالقارة السمراء، يعد أمرا طبيعيا ومتوقعا؛ نظرا لما قامت به من جهود كبيرة ومضنية في تحسين بيئة وملف الاستثمار في مصر إيمانا بأهميته البالغة في النهوض باقتصاد الدولة.

ونوه وكيل افريقية النواب، بأنه رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، إلا انه حقق تعافي كبير واستطاع تجاوز العديد من العوائق، التي تواجه المسثتمرين من خلال خلق مناخ جاذب لهم يحتوي على كافة المميزات والمتطلبات.

وتابع النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية، أنه تم التحرك من الدولة المصرية وفق آليات تمت المطالبة بها من المستثمرين، حيث توجيه النظر للتحول الرقمي والشمول المالي، والذي أدى إلى تقديم الخدمات بشكل رقمي والقضاء على البيروقراطية التي واجهت المستثمر بالإضافة إلى تأمين البنية التحيته، وهو  ما أدى في النهاية إلى جعل مصر من الوجهات الاستثمارية الواعدة.

الشمول المالي الاقتصاد العالمى عمرو هندي للتحول الرقمى لجنة الشئون الإفريقية

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