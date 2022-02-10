فنان تشكيلي مصري صاحب تصميم جائزة رجل المباراة بأمم إفريقيا| تفاصيل

كشف هاني السيد فنان تشكيلي مصري تفاصيل اختيار تصميمه لـ جائزة رجل المباراة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وقال هاني السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كان هناك مسابقة في 2019 لتصميم جائزة رجل المباراة وتقدمت بالتصميم الخاص بي وتم التقييم بلجنة من الخارج وفاز التصميم الخاص بي ".

وأضاف هاني السيد :" تم اعتماد التصميم الخاص بي كـ جائزة رجل المباراة في بطولة الأمم الإفريقية ".

وتابع هاني السيد :" تصميم الجائزة يكون له علاقة بالبطولة ويكون هناك وزن محدد لـ الجائزة، ويوجد بها درجة لمعان محددة كي تكون ملائمة للتصوير"