استشاري: العالم على مشارف المرحلة النهائية لـ فيروس كورونا وانتهاء الجائحة ...فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري الحالات الحرجة بالندن ، إن الوضع الأن بالنسبة إلي وضع كورونا أفضل بكثير منذ بداية الجائحة هذا بفضل حملات اللقاحات التي تمت في كثير من دول العالم ، مؤكدا أن انتشار متحورات كورونا أدي إلى وجود مناعة في أغلب دول العالم .

وأضاف حاتم سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، إن أعراض اوميكرون أخف من دلتا وهذا لأن متحور أوميكرون يسبب أعراض أقل لدي المصابين ، مؤكدا أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد ولكننا علي مشارف الوصل إلي المرحلة النهائية من الفيروس .

وناشد حاتم سليمان جميع المواطنين بضرورة تلقي اللقاحات قائلا " تلقي اللقاحات يقلل من نسبة انتشار الفيروس " وجميع اللقاحات فعالة أمام الفيروس ، مؤكدا أن لندن انتهت من تطعيم ما يقرب من 80% من مواطنيها .