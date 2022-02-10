عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: العالم على مشارف المرحلة النهائية لـ فيروس كورونا وانتهاء الجائحة ...فيديو

اللقاحات
اللقاحات

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري الحالات الحرجة بالندن ،  إن الوضع الأن بالنسبة إلي وضع كورونا أفضل بكثير منذ بداية الجائحة هذا بفضل حملات اللقاحات التي تمت في كثير من دول العالم ، مؤكدا أن انتشار متحورات كورونا أدي إلى وجود مناعة في أغلب دول العالم .

وأضاف حاتم سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، إن أعراض اوميكرون أخف من دلتا وهذا لأن متحور أوميكرون يسبب أعراض أقل لدي المصابين ، مؤكدا أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد ولكننا علي مشارف الوصل إلي المرحلة النهائية من الفيروس .

وناشد حاتم سليمان  جميع المواطنين بضرورة تلقي اللقاحات قائلا " تلقي اللقاحات يقلل من نسبة انتشار الفيروس " وجميع اللقاحات فعالة أمام الفيروس ، مؤكدا أن لندن انتهت من تطعيم ما يقرب من 80% من مواطنيها .

 

اللقاحات جائحة كورونا فيروس كورونا دول العالم المصابين مكافحة كورونا حملات لقاحات

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى "محادثات أمنية"

عامر حسين يكشف موعد توقف الدوري الممتاز بسبب مباراة منتخب مصر والسنغال

وسط الأدغال.. العاصمة الجديدة في إندونيسيا تثير جدلا بين المواطنين

زيزو: كرهت كرة القدم بعد خسارة 2 نهائي إفريقيا في عامين

أفضل الطرق لـ تشغيل الموبايل على الشاشة

فوائد سورة الملك للرزق .. 7 أمور تجهلها عن المنجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

ليبيا.. الدبيبة يتعرض لمحاولة اغتيال

عباس شراقي: سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا ..فيديو

مصر تعيش ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع نجوم الثريا اليوم

حكاية طالبة جامعية أنجبت سفاحا من مدرس وإعلان "فيس بوك" كشف الجريمة

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

فيديو جراف.. ماذا قال كوليبالي لـ محمد عبد المنعم عقب نهائي إفريقيا

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ