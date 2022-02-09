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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثون من جامعات مختلفة ينتجون أول سفنجة طبية بالشرق الأوسط.. تفاصيل

صدى البلد

قال موسى السيد، أحد مؤسسي شركة "colibri" والتي قام عليها مجموعة من العلماء بغية إنقاذ مجموعة كبيرة ممن يتعرضون للحوادث، وهي عبارة عن سفنجة طبية الأعلى في العالم  في مقدرتها على الامتصاص، وبالرغم من أن الحوادث التي يتعرض لها المواطنون قد تؤدي لحدوث نزيف كبير  وهي من أكبر التحديات التي تواجه المرضى والجراحين إلا أنه لازال حتى الآن الاعتماد  بشكل كامل يتم  على " الشاش والقطن " برغم ضعف قدرتها على الامتصاص. 


تابع موسى السيد، خلال برنامج  الفرصة في "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON،  قائلاً: "حتى الآن ليس بوسع القطن والشاش إيقاف النزيف".


من جانبه التقط أطراف الحديث  أحمد والي أحد مؤسسي شركة "colibri" كير،  قائلاً:  إحنا عبارة عن مجموعة من الباحثين بمختلف الجامعات بحثنا وطورنا ووجدنا حلا لمشكلة النزيف التي تواجه أطباء الأسنان والجراحين". 


أكمل: "colibri"  أول سفنجة طبية في مصر والشرق الأوسط  لديها قدرة على امتصاص  60 ضعف من وزن الدم بالإضافة لمقدرتها على تسريع التجلط مما يوقف النزف فضلاً عن توافر أحجام كثيرة منها مما يجعلها سهلة الاستخدام في الجراحات أو عيادات الأسنان". 

برنامج الفرصة لميس الحديدي اخبار التوك شو اسفنجة طبية

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