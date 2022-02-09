مدرسة موسيقى تقلد أصوات ديزني الكارتونية وتبدع في الغناء الشرقي والغربي

بدأت منذ طفولتها مشوارها الفني بالعزف على آلة البيانو، واستطاعت تقليد أصوات شخصيات ديزني الكارتونية كما أبدعت في الغناء الغربي والشرقي على طريقتها الخاصة.

تقول ماريا عادل ، مدرسة موسيقى، في حوارها مع "صدى البلد "،إنها توقفت مدة زمنية طويلة عن مزاولة موهبتها في العزف، ومع مرور الوقت اكتشفت أنها تجيد الغناء أثناء دراستها بكلية التجارة.

وقررت الموهوبة المبتدئة،أن تقدم في مسابقة للغناء دون علم أحد من أهلها، وفوجئت برد فعل السفير الفرنسي عندما طلب الغناء معها علي المسرح،وحصلت علي المستوي الثالث بين المشتركين.

وأضافت عادل، أنها كانت تعاني مشاكل مع الثقة بصوتها في البداية،ولكن ردود أفعال المستمعين تعطيها الدفعة والثقة في تكملة المشوار الذي تحلم به للنهاية، كما أن أهلها وأصدقاءها أصبحوا أكبر داعم لموهبتها بعد معرفتهم بها.

وأوضحت أنها تتمني الوصول إلي ديزني لدبلجة الأفلام الكارتونية بصوتها،كما أنها تعمل علي تطوير مستويات صوتها باستمرار بجانب عملها الأساسي في التدريس.