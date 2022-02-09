عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدرسة موسيقى تقلد أصوات ديزني الكارتونية وتبدع في الغناء الشرقي والغربي

ماريا عادل
ماريا عادل

بدأت منذ طفولتها مشوارها الفني بالعزف على آلة البيانو، واستطاعت تقليد أصوات شخصيات ديزني الكارتونية كما أبدعت في الغناء الغربي والشرقي على طريقتها الخاصة.

تقول ماريا عادل ، مدرسة موسيقى، في حوارها مع "صدى البلد "،إنها توقفت مدة زمنية طويلة عن مزاولة موهبتها في العزف، ومع مرور الوقت اكتشفت أنها تجيد الغناء أثناء دراستها بكلية التجارة.

وقررت الموهوبة المبتدئة،أن تقدم في مسابقة للغناء دون علم أحد من أهلها، وفوجئت برد فعل السفير الفرنسي عندما طلب الغناء معها علي المسرح،وحصلت علي المستوي الثالث بين المشتركين.

وأضافت عادل، أنها كانت تعاني مشاكل مع الثقة بصوتها في البداية،ولكن ردود أفعال المستمعين تعطيها الدفعة والثقة في تكملة المشوار الذي تحلم به للنهاية، كما أن أهلها وأصدقاءها أصبحوا أكبر داعم لموهبتها بعد معرفتهم بها.

وأوضحت أنها تتمني الوصول إلي ديزني لدبلجة الأفلام الكارتونية بصوتها،كما أنها تعمل علي تطوير مستويات صوتها باستمرار بجانب عملها الأساسي في التدريس.

ترشيحاتنا

نرفض التدخل الأجنبي.. رئيس تونس يعلن عن مشروع جديد للمجلس الأعلى للقضاء

الأبراج الأكثر قلقا وتوترا .. هل أنت منهم

كل ما تريد معرفته عن مبادرة احلال السيارات وطرق التقديم

الملك سلمان والرئيس الأمريكي يناقشان هاتفيا هجمات الحوثيين ضد أهداف مدنية بالسعودية

الإفتاء تحذر من إقامة صلاة الرغائب في الجمعة المقبلة

اللحظات الأولى لتعرض حافلة ركاب إلى إطلاق نار في القدس.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

عباس شراقي: سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا ..فيديو

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس من هنا

مصر تعيش ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع نجوم الثريا اليوم

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

إنسان مش سوي|بسمة وهبة لـ شيرين : اشتري سعادتك وسيبك من المرضى..فيديو

سقوط أمطار غدا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

بسبب ركل قطة بقسوة.. هجوم حاد على لاعب وست هام الإنجليزي

فيديو

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

فيديو جراف.. ماذا قال كوليبالي لـ محمد عبد المنعم عقب نهائي إفريقيا

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ