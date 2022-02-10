اتحاد الكرة : لا صوت يعلو فوق وصول مصر إلى كأس العالم |فيديو

قال محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، إن كرة القدم من الوسائل التي تربط وتقرب الشعوب من بعضها البعض سواء الأفريقية أو العربية أو الدولية.

مؤكدا أن أبرز التحديات التي تواجه مجلس إدارة اتحاد الكرة صعود المنتخب المصري إلي كأس العالم.

واضاف أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن الأن لا صوت يعلو فوق صوت وصول مصر إلي كأس العالم.

مؤكدا أن جميع احتياجات المنتخب المصري ستكون قيد التنفيذ فور طلبها.

وأوضح أبو الوفا، إن كيروش حتي الآن لم يطلب شيئًا واجّل ما يريده حتي يعود من سفرة قائلا " جميع أحلام كيروش أوامر".

مشيرا إلي أنه طلب أن مباراة السنغال تقام في إستاد القاهرة.