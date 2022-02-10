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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تكريم فاروق فلوكس.. 12 جائزة لحظر تجول في مهرجان جمعية الفيلم

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها الأتي:

بالبوستر الرسمي.. هنا الزاهد تروج لـ فيلم مستر إكس

روجت الفنانة هنا الزاهد لـ فيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت هنا الزاهد صورة البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت كاتبة: “مستر إكس وصل”.

 

12 جائزة لحظر تجول في مهرجان جمعية الفيلم

حصد فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس على ١٢ جائزة في الدورة 47 من مهرجان جمعية الفيلم للأفلام التي عُرضت خلال عام 2020، فحصل الفيلم على نصيب الأسد في الجوائز بين الأفلام المصرية ٢٤ التي عرضت عام 2020  ما بين دور العرض والمنصات، حيث حصل على جائزة أفضل أفيش للمصمم يوسف عادل، والديكور للمهندس عاصم علي، والموسيقي التصويرية لتامر كروان، والمونتاج لهبة عثمان والتصوير لعمر أبو دومة، وأحسن سيناريو لأمير رمسيس، كما حصل أيضا علي جائزة أحسن إخراج.

 


الأميرة كاترينا تسلم جوائز حفل الختام بمهرجان فاتن حمامة

قامت لأول مرة بمهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي بلندن، الأميرة كاترينا من العائلة الملكية البريطانية، بتسليم جوائز بحفل الختام مع المنتجة ورئيس المهرجان ماجي أنور وهذا يعد سبقا بأن تقوم العائلة الملكية بتسليم جوائز بمهرجان مصري، ويـأتي ذلك إيمانا منها بالمهرجان وبدور المنتجة ماجي أنور وبالدور  الذي يقدمه المهرجان على مدار السنوات السابقة.

 

أماني التونسي تكشف تفاصيل تعاونها مع أحمد فهمي في "مستر إكس"

كشفت المؤلفة أماني التونسي عن تفاصيل كتابة فيلم "مستر إكس"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي والمقرر عرضه في صيف 2022 حيث تتعاون معه لأول مرة.

 

تكريم فاروق فلوكس من وزارة الثقافة .. شاهد

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الفنان الكبير فاروق فلوكس، بحضور عدد من القيادات المسرحية، بالمسرح القومي بالعتبة.

 

وبدأ التكريم بعرض فيلم تسجيلي عن الفنان فاروق فلوكس، ضم شهادات لعدد من الفنانين من أصدقائه، مثل محمود حميدة، صابرين، أشرف زكي، وغيرهم.

 

حسن الرداد يبهر المتابعين بفيديو رقص عبر انستجرام.. شاهد

 

نشر الفنان حسن الرداد فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

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