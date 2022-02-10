عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عجوز في الصف السادس الابتدائي.. سيدة تعود للدراسة في سن 99 عاما في كينيا

عجوز في الفصل
عجوز في الفصل

في قاعة دراسة مبنية بالحجارة بمنطقة الوادي المتصدع الريفية في كينيا جلست بريسيلا سيتيني، التي تبلغ من العمرالتاسعة والتسعين عاما، لتدون ملاحظات جنباً إلى جنب مع تلاميذ يصغرونها بأكثر من 80 عاماً.
 

txt

بعثة تجارية إلى كينيا لقطاع الصناعات الغذائية من 17 - 19 يناير 2022


ووفقاً لوكالة رويترز البريطانية للأنباء، ارتدت سيتيني الزي المدرسي المؤلف من ثوب رمادي وسترة خضراء، وقالت إنها رغبت في العودة إلى المدرسة لتضرب المثل لأحفاد أولادها وسعياً للعمل بمهنة جديدة.

وقالت لـ«رويترز»: «أريد أن أصبح طبيبة لأنني كنت أعمل قابلة»، مضيفة أن أبناءها أيدوا قرارها.
 

وبدأت الحكومة الكينية دعم تكاليف التعليم الابتدائي في 2003. وهو ما أتاح لبعض الأفراد الأكبر سناً الذين تسربوا من التعليم العودة إلى المدرسة لتحقيق أحلامهم.

وأعاد ذلك بعض التلاميذ الأكبر سناً إلى المدرسة ومنهم سيتيني التي سافرت إلى باريس في العام الماضي لإطلاق فيلم يدور حول قصتها يحمل اسم «جوجو»، التي تعني الجدة بلغتها المحلية وستسافر أيضاً إلى نيويورك لحضور عرض الفيلم هناك.

وتدرس سيتيني الآن في الصف السادس الابتدائي، وقالت إنها تستمتع أيضاً بالأنشطة المدرسية الأخرى مع أحفاد أبنائها ومنها دروس التربية البدنية.

ويستغل المعلمون خبرتها الواسعة للحفاظ على الهدوء أثناء الدروس، وقالت معلمتها ليونيدا تالام: «أجعلها تراقب قاعة الدراسة لرصد المشاغبين. ونجحت في ذلك، فعندما أغادر القاعة يظل الهدوء سارياً».

كينيا عاما تلاميذ دراسة بريسيلا

موضوعات متعلقة

أسرع وأدق.. علماء صينيون يطورون اختبارا جديدا لكشف كورونا خلال 4 دقائق

العراق يسعى لإسترداد جميع اثاره المنهوبة

دفاعا عن حبيبته في موسم التزاوج.. أسد يهاجم أشرف الحلو أثناء ترويضه.. فيديو

بعد عذاب 6 سنوات.. تحرير تمساح من إطار دراجة يطوق عنقه.. فيديو

سعيد الحظ.. كسب 100 ألف دولار بسبب وجبة فراخ

مهددة بالانقراض.. تهريب 7 نسور مصرية في أكياس بلاستيكية داخل الهند

" غسيل أموال وبيع قصور..قضية جديدة تلاحق الأمير البريطاني

باستخدام خلايا بشرية.. علاج جديد يمكن مصابي الشلل من المشي مجددا

ترشيحاتنا

ماكرون: على روسيا وفرنسا أن تعملا معا للحفاظ على الاستقرار

دعاء قيام الليل للستر .. 11 كلمة مجابة رددها في هذه الساعة

حمو بيكا: حسبي الله في كل حد جيه عليا.. وهاخد حقي من النقابة بالقانون

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو على القارة.. حبوب الغذاء ومنتجات الأرض الزراعية معفاة من الضرائب

إخلاء 7 مدارس في واشنطن بعد تهديدات بوجود قنابل

وزارة الداخلية تستخرج شهادات ميلاد لعائلة تعرضت للحرمان من الأوراق.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

عباس شراقي: سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا ..فيديو

مصر تعيش ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع نجوم الثريا اليوم

حكاية طالبة جامعية أنجبت سفاحا من مدرس وإعلان "فيس بوك" كشف الجريمة

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

سقوط أمطار غدا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

فيديو جراف.. ماذا قال كوليبالي لـ محمد عبد المنعم عقب نهائي إفريقيا

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ