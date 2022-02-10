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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وسط الأدغال.. العاصمة الجديدة في إندونيسيا تثير جدلا بين المواطنين

اندونيسيا
اندونيسيا

أعرب سكان المنطقة التي ستقام فيها العاصمة الجديدة لإندونيسيا، وسط أدغال جزيرة بورنيو، عن مخاوفهم من أنهم سيضطرون إلى التخلي عن مزارعهم التي توارثوها أبا عن جد، وسيفقدون مصادر دخولهم.
 

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وحسب وكالة الانباء الالمانية، قال سيبوكدين، وهو زعيم محلي ببلدة سيباكو بإقليم إيست كاليمنتان، الذي سيصبح في قلب العاصمة الجديدة "نتعرض للقتل البطيء، فقد تم تدمير غابة أجدادنا نتيجة للأنشطة التجارية المتعلقة بالأخشاب"، مشيرا إلى العمليات المكثفة لقطع الأشجار، تحت حكم الرئيس الراحل سوهارتو.

ويشير سيبوكدين إلى أن السكان لم يعودوا يمتلكون قطع الأراضي التي يعملون فيها، لأن الحكومة منحت تراخيص الانتفاع بها لكبار رجال الأعمال الذين يحظون بعلاقات مع السياسيين، والذين يعملون في قطاعات التعدين وزيت النخيل والأخشاب.

ورغم ذلك، يؤكد المسؤولون أن المدينة الجديدة، البعيدة عن العاصمة الحالية جاكرتا (التي تتعرض كثيرا للفيضانات وتختنق بالتلوث الناتج عن الازدحام المروري) ستؤدي إلى مزيد من التنمية والعدالة الاجتماعية.

وتم تخصيص 256 ألف هكتار لإقامة العاصمة "نوسانتارا"؛ وهو اسم قديم للأرخبيل الإندونيسي. وتقدر تكاليف إقامة العاصمة الجديدة بأكثر من 32 مليار دولار.

وحذر برادارما روبانج، وهو أحد المشاركين في حملة لصالح شبكة العمل من أجل الحفاظ على البيئة من التعدين، في محافظة إيست كاليمنتان من أن المشروع سيهدد البيئة، ليس فقط في موقع العاصمة الجديدة ولكن في أماكن أخرى.

العاصمة الجديدة جزيرة بورنيو كاليمنتان

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