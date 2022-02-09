عضو اتحاد الكرة: الرؤية الفنية لاستعداد المنتخب من اختصاص الجهاز الفني وليس الجبلاية

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن احتمالات تأجيل الدوري استعدادا لمباراة السنغال، قائلا: "الرؤية الفنية الخاصة باستعداد المنتخب من اختصاص الجهاز الفني وليس الاتحاد"، متابعا: كارلوس كيروش اجتمع مع كل من حازم إمام ومحمد بركات للحديث عن الفترة القادمة والاستعدادات.

وأضاف “إيهاب الكومي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، :" سيتم عرض متطلبات كيروش الخاصة بالاستعدادات الأسبوع القادم، مؤكدا أن الاتحاد سيرحب بكافة متطلبات المدرب الفني وسيعمل على تنفيذها.

وفيما يخص الأقاويل المنتشرة حول وجود تغييرات في شكل الجهاز الفني للمنتخب، أوضح أن تلك الأقاويل غيرت صحيحة والجلسة كانت مغلقة، وما ينشر ما هو إلا اجتهادات ليس لها صحة.

واسترسل:" سيتم عرض متطلبات كيروش وسنسعى إلى تنفيذها.. متابعا: الاتحاد سيقيم مؤتمرا صحفيا يكشف خلاله كافة متطلبات المدرب الفني قريبا.



