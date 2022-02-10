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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإخوان روجت لإصابتي.. أول تعليق من إبراهيم عيسى بعد انتشار شائعة مرضه

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه من أعداء التيار السياسي الديني ولكنه لا يحب العداوة ويعتبر الخصومة الفكرية لا تتحول إلى عداء وكراهية، قائلا: “ أن التشويش الذهني والإحساس بالفشل والهزيمة يجن اكثر من جنون تيار التيار الديني” .

 

وقال إبراهيم عيسى، في أول تعليق له عن حقيقة مرضه ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، فوجئت من أول أمس بعشرات الاتصالات حول صحتي وأخبار صحتي وتعرضي لأزمة قلبية حتى تشككت في نفسي، مضيفا: "لجان الاخوان روجت لإصابتي بأزمة قلبية بعد اعتذاري عن ندوة بمعرض الكتاب".

 

المسحة إيجابية

 

وكشف إبراهيم عيسى، الواقعة من البداية قائلا: "بوضوح يوم الخميس الماضي زوجتي كانت تشعر بوعكة صحية وفسرناه في البداية بأنه دور برد لأننا حصلنا على اللقاح، ولكن يوم الجمعة قررنا نعمل مسحة وطلعت المسحة إيجابية وزوجتي عندها كورونا وعزلت نفسها وأنا مخالط وكان عندي ندوة في معرض الكتاب يوم السبت وبعدها مسافر إلى لبنان".

 

وتابع إبراهيم عيسى: "كان طبيعي بعد ما عرفت نتيجة مسحة زوجتي انى اعتذر لندوة معرض الكتاب واعتذرت مبكرا وقلت لظروف صحية والزملاء بلغوا الناس في المعرض ثم بعدها عملت مسحة وظهرت نتيجتها كانت سلبية وبناء على ذلك سافرت إلى بيروت"، موضحا أن الإخوان والسلفيين حتى يحققوا انتشار رهيب روجوا شائعة مرضه.

إبراهيم عيسى التيار السياسي الخصومة الفكرية التشويش الذهني الإخوان كورونا معرض الكتاب

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