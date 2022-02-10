أستون فيلا يتعادل مع ليدز يونايتد 3-3 في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق أستون فيلا مع ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لمثلهما، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح دانيال جيمس التسجيل لـ ليدز يونايتد في الدقيقة التاسعة، ليأتي رد أستون فيلا قاسيًا بثلاثة أهداف دفعة واحدة حيث سجل فيليبي كوتينيو هدف التعادل في الدقيقة 30، أعقبه رامسي بهدفين في الدقيقتين 38، 43.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل جيمس ثاني أهدافه وأهداف ليدز، قبل أن يعادل لورينتي النتيجة لفريقه في الدقيقة 63.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيا للنقطة 27 في المركز الحادي عشر، وريد ليدز يونايتد للنقطة 23 في المركز الخامس عشر.