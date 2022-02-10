عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إعلان السويد انتهاء الجائحة.. العلماء يحذرون من كارثة

السويد
السويد

ألغت السويد تقريباً كل القيود القليلة المتبقية لمكافحة جائحة «كوفيد - 19»، وأوقفت معظم الفحوص للكشف عن الإصابات بفيروس «كورونا»، رغم استمرار الضغط على أنظمة الرعاية الصحية ومناشدات بعض العلماء التحلي بمزيد من الصبر في مكافحة المرض.

txt

طاقة النواب توافق على منحة السويد لرفع كفاءة شبكات الكهرباء

txt

وزير الصحة البولندي: نهاية جائحة كورونا باتت وشيكة


وبحسب صحيفة “رويترز” البريطانية، أعلنت الحكومة السويدية، التي عزفت طوال فترة الجائحة عن فرض إغلاق عام في أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي، أنها ستلغي القيود المتبقية، معلنة بذلك انتهاء الجائحة فعلياً، مع انخفاض حالات الإصابة بالأعراض الشديدة والوفيات جراء الإصابة بالمرض بفعل حملة التطعيم وقلة خطورة المتحور «أوميكرون».


وقالت وزيرة الصحة، لينا هالنغرين، في تصريحات صحافية: «على قدر علمنا، هذه الجائحة... انتهت... لم تنته بشكل نهائي، لكن على قدر ما نعرفه حيال التغييرات السريعة والقيود، فقد انتهت».

 وأضافت أن «كوفيد - 19» لم يعد يُصنف على أنه خطر على المجتمع.


واعتباراً من اليوم، سيسمح للحانات والمطاعم البقاء مفتوحة بعد الساعة 11 مساء مرة أخرى دون فرض قيود على عدد الرواد. كما تم رفع القيود على عدد الحضور للفعاليات المقامة في الأماكن المغلقة وكذلك إلزامية استخدام شهادات التطعيم.


لكن فريدريك إلج، أستاذ علم الفيروسات بجامعة أوميا وأحد أشد منتقدي سياسة عدم فرض أي إغلاق في السويد، قال لـ«رويترز»: «يجب أن نتحلى بالصبر أكثر قليلاً، وننتظر أسبوعين آخرين على الأقل. لدينا الموارد المالية بما يكفي لمواصلة الفحوصات».


وأضاف: «المرض لا يزال يشكل عبئاً كبيراً على المجتمع».

السويد كوفيد كورونا جائحة المرض

موضوعات متعلقة

أسرع وأدق.. علماء صينيون يطورون اختبارا جديدا لكشف كورونا خلال 4 دقائق

العراق يسعى لإسترداد جميع اثاره المنهوبة

دفاعا عن حبيبته في موسم التزاوج.. أسد يهاجم أشرف الحلو أثناء ترويضه.. فيديو

بعد عذاب 6 سنوات.. تحرير تمساح من إطار دراجة يطوق عنقه.. فيديو

سعيد الحظ.. كسب 100 ألف دولار بسبب وجبة فراخ

مهددة بالانقراض.. تهريب 7 نسور مصرية في أكياس بلاستيكية داخل الهند

" غسيل أموال وبيع قصور..قضية جديدة تلاحق الأمير البريطاني

باستخدام خلايا بشرية.. علاج جديد يمكن مصابي الشلل من المشي مجددا

ترشيحاتنا

بعد إعلان السويد انتهاء الجائحة.. العلماء يحذرون من كارثة

كل ما نعرفه عن رنج روفر سبورت 2023 الجيل الجديد.. تفاصيل

صراع عربي على البرونزية.. موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية

محمد صبحي عن حقيقة انتقاله إلى الأهلي: لا توجد أي مفاوضات

حكاية السهرة| مسيحي ألقى خطبة الجمعة ببراعة.. قصة يوسف داود مع الإسلام

الحالة متأخرة.. إصابة الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

عباس شراقي: سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا ..فيديو

ضحية زوج قام بنشر صورها: اعتبروني بنتكم واقفوا جنبي.. فيديو

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

مصر تعيش ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع نجوم الثريا اليوم

كارتيرون يطلب التعاقد مع ثنائي منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

فيديو جراف.. ماذا قال كوليبالي لـ محمد عبد المنعم عقب نهائي إفريقيا

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ