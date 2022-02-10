بعد إعلان السويد انتهاء الجائحة.. العلماء يحذرون من كارثة

ألغت السويد تقريباً كل القيود القليلة المتبقية لمكافحة جائحة «كوفيد - 19»، وأوقفت معظم الفحوص للكشف عن الإصابات بفيروس «كورونا»، رغم استمرار الضغط على أنظمة الرعاية الصحية ومناشدات بعض العلماء التحلي بمزيد من الصبر في مكافحة المرض.



وبحسب صحيفة “رويترز” البريطانية، أعلنت الحكومة السويدية، التي عزفت طوال فترة الجائحة عن فرض إغلاق عام في أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي، أنها ستلغي القيود المتبقية، معلنة بذلك انتهاء الجائحة فعلياً، مع انخفاض حالات الإصابة بالأعراض الشديدة والوفيات جراء الإصابة بالمرض بفعل حملة التطعيم وقلة خطورة المتحور «أوميكرون».



وقالت وزيرة الصحة، لينا هالنغرين، في تصريحات صحافية: «على قدر علمنا، هذه الجائحة... انتهت... لم تنته بشكل نهائي، لكن على قدر ما نعرفه حيال التغييرات السريعة والقيود، فقد انتهت».

وأضافت أن «كوفيد - 19» لم يعد يُصنف على أنه خطر على المجتمع.



واعتباراً من اليوم، سيسمح للحانات والمطاعم البقاء مفتوحة بعد الساعة 11 مساء مرة أخرى دون فرض قيود على عدد الرواد. كما تم رفع القيود على عدد الحضور للفعاليات المقامة في الأماكن المغلقة وكذلك إلزامية استخدام شهادات التطعيم.



لكن فريدريك إلج، أستاذ علم الفيروسات بجامعة أوميا وأحد أشد منتقدي سياسة عدم فرض أي إغلاق في السويد، قال لـ«رويترز»: «يجب أن نتحلى بالصبر أكثر قليلاً، وننتظر أسبوعين آخرين على الأقل. لدينا الموارد المالية بما يكفي لمواصلة الفحوصات».



وأضاف: «المرض لا يزال يشكل عبئاً كبيراً على المجتمع».