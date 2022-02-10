كالأفلام.. سيدة تضع مولودها في الميكروباص.. صاحبة الواقع تروي الكواليس



روت إسراء عمر، تفاصيل وضع مولودها في الميكروباص، قائلة:" شعرت بتعب وآلام الولادة خلال طريقي لمنزل والدتي".



واسترسلت "إسراء عمر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" ذهبت أكثر من مرة للمستشفى لتحديد موعد الولادة وفي كل مرة يقولوا لسه بدري"، متابعة:" خلال توجهي إلى منزل والدتي بدأت في الصراخ ووضعت الطفل في الميكروباص".

وعلقت "نسمة عاشور" الممرضة التي أجرت عملية الولادة في الميكروباص"، قائلة: "كنت راكبة في الميكروباص مع مدام أسراء، وأنا مشرفة تمريض في مستشفى المقطم التخصصي".

وأضافت :"مدام إسراء شعرت بالألم الولادة في نص الطريق..وقررت أن أساعدها"، متابعة:" طلبت من الناس كلها تطلع قدام وتعاملت مع الحالة بنجاح".