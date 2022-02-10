يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الخميس الموافق 10 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 10 – 2 – 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.8343 جنيه، والبيع 18.0129 جنيه.



الجنيه الإسترليني للشراء 21.1734 جنيه، والبيع 21.3891 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.3004 جنيه، والبيع 12.4103 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3959 جنيه، والبيع 2.42 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي للشراء 1.7681 جنيه، والبيع 1.7922 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.7083 جنيه، والبيع 1.7301 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8971 جنيه، والبيع 17.0549 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5212 جنيه، والبيع 13.6478 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1717 جنيه، والبيع 11.2997 جنيه.