أسعار الذهب اليوم الخميس 10-2-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب بمستهل التعاملات اليوم الخميس 10-2-2022، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى 917 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 802 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 687 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 535 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 28,505 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,416 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 916,571 جنيه.



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.