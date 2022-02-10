عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 10-2-2022

الذهب
الذهب

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب بمستهل التعاملات اليوم الخميس 10-2-2022، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار جرام الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى 917 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 802 جنيها.

اقتصاد السعودية|طرح مدينة طبية كمشروع استثماري لخدمة أهالي المملكة

اقتصاد الإمارات| غرفة أبوظبي تبحث مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع سلطنة عمان


ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 687 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 535 جنيها للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم


وسجل سعر أوقية الذهب نحو  28,505 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,416 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 916,571 جنيه.
 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اليوم مستهل التعاملات اليوم اسعار الذهب الذهب اليوم الجنيه الذهب عيار 18 عيار 24 جرام الذهب اليوم

ترشيحاتنا

نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية.. بطء على دائري المعادي ومحور 26 يوليو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-2-2022

هل تكفي آخر آيتين من سورة البقرة لقيام الليل؟.. أمين الفتوى يجيب

تفاصيل مصرع أسرة كاملة بسبب تسرب الغاز في شبرا الخيمة.. السخان متهالك والقدر ينقذ طفلين من الموت.. شاهد

أخبار الرياضة.. موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم.. زيزو: طارق حامد أفضل من حمدي فتحي

أخبار الفن|القصة الكاملة لـ حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب.. حمو بيكا: هاخد حقي من النقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

ضحية زوج قام بنشر صورها: اعتبروني بنتكم واقفوا جنبي.. فيديو

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

نداء عاجل.. الأرصاد تناشد بعدم تخفيف الملابس وتوجه نصائح هامة للمواطنين|شاهد

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

تعرف على مصير أشرف بن شرقي مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

كانت هاربة.. رجل يقطع رأس زوجته المراهقة ويتجوّل به في الشارع

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

فيديو جراف.. ماذا قال كوليبالي لـ محمد عبد المنعم عقب نهائي إفريقيا

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ