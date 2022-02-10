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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور قوي لـ سمر شِشة في مسلسل جميل جداً

مسلسل جميل جدا
مسلسل جميل جدا

مع انطلاق الحلقات الأولى من المسلسل الاجتماعي الكوميدي جميل جداً، سجلت الممثلة السعودية الشابة سمر شِشة حضوراً قوياً من خلال شخصية شهد طالبة الطب وابنة خالة البطلة جميل وصديقتها المقربة، والمسلسل بطولة سارة طيبة وسعد عزيز، ويُعرض حالياً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

السعودية سمر شِشة تشارك في مسلسل جميل جداً


تأتي شهد من نيوزيلندا، حيث تدرس الطب، إلى مدينتها ومسقط رأسها جدة في زيارة لابنة خالتها جميل للوقوف بجوارها ومساندتها في محنتها، إذ تواجه جميل الكثير من المتاعب في حياتها، سواء على مستوى المدرسة أو أسرتها أو حياتها العاطفية، وذلك بعد إفاقتها من غيبوبة دامت خمس سنوات، كانت قد أصيبت بها نتيجة لحادث سيارة تعرضت له مع والدها.


وبعد أن تسترد وعيها، تستأنف جميل دراستها الثانوية، لتقابَل بالتنمر من قريناتها لفارق السن بينهن.كما أنها تصاب بصدمة عندما تكتشف أن والديها قد انفصلا بالطلاق وأن والدتها قد تزوجت من آخر، بالإضافة إلى ارتباط حبيبها بصديقة عمرها لورا، وهو الأمر الذي أغضبها وجعلها أكثر تهوراً، ليأتي دور شهد وبأداء سلسل من سمر شِشة، لتمثل صوت العقل في حياتها والشخص المتفهم لها.


سمر شِشة ممثلة وكاتبة ومخرجة سعودية تنتمي إلى جيل الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالمملكة في الآونة الأخيرة، وكان لها دور هام في دعم وإلهام الكثير من المواهب السعودية من خلال المساهمة في العديد من المبادارات التي تعمل على تعزيز صناعة الأفلام.


أحدث أعمال شِشة بطولة فيلمي الإثارة كيان ومسكون، اللذان شهدا عرضهما العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الإفتتاحية 2021. كيان فيلم روائي طويل من إخراج حكيم جمعة، وإنتاج مشترك بين فيلم كلينك وإم بي سي ستوديوز .ومسكون فيلم روائي قصير، تعاون سعودي أمريكي مشترك، من إخراج لينا ملائكة والأمريكي المرشح للأوسكار ديفيد دارغ، وتشارك سمر في بطولته مع الرحالة والممثلة الأمريكية باريس فيرا.


وقد شاركت سمر شِشة خلال حياتها المهنية بأدوار مميزة في العديد من الاعمال الناجحة، من بينها الفيلم القصير جدة بعد منتصف الليل للمخرج عبد الإله القرشي في 2016، وفي العام التالي قامت بدور البطولة في فيلم مَخرَج 5 من تأليف وإخراج خالد نادرشاه، الذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية. كما شاركت سمر كضيفة شرف في فيلم شمس المعارف من إخراج وتأليف فارس قدس، ومع نفس المخرج شاركت سمر في بطولة مسلسل كوكب آخر، بالإضافة إلى مسلسل بشر 1 للمخرج علي السمين.

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