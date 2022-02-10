بدر رجب: الضغط على الهلال هو مفتاح فوز الأهلي بالميدالية البرونزية

قال بدر رجب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لقطاع الناشئين لفريق الجزيرة الإماراتي أن مباراة الأهلي والهلال السعودي ستكون قوية فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال بدر رجب فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" الضغط على لاعبي الهلال السعودي هو مفتاح فوز الأهلي بالميدالية البرونزية ولكن لابد أن يتم الضغط بقوة على لاعبي الهلال خاصة أنها ستكون مباراة صعبة".

وأضاف:" الهلال السعودي لديه لاعبين مميزين أبرزهم أودوين إيجالو وسالم الدوسري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السعودي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية يوم السبت القادم.