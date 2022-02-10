ارتفاع حصيلة الإعصار باتسيراي في مدغشقر إلى 92 قتيلا

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن الوضع في مدغشقر، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار باتسيراي الذي انحسر الإثنين عن مدغشقر إلى 92 قتيلاً، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأربعاء ويُخشى أن تواصل الارتفاع إذ لا تزال بعض القرى في المناطق الأكثر تضرّراً معزولة.

وأدلى المكتب الوطني لإدارة الاخطار والكوارث الذي يحصي الخسائر في المناطق الأكثر تضررا، وخصوصا على الساحل الشرقي للجزيرة في المحيط الهندي، بهذه الحصيلة الجديدة لفرانس برس بعد ظهر الأربعاء.

وبين هؤلاء الضحايا، تمّ إحصاء 71 قتيلاً في إقليم ايكونغو (شرق).

وأحصت البلاد أكثر من 112 ألف منكوب ونحو 61 ألف نازح فيما بدأت منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة بنشر إمكانات وفرق لمساعدة ضحايا هذه الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.



