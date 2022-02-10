شادي محمد: الأهلي يستحق أن يمتلك لاعبين محترفين على أعلى مستوى

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق أن النادي الأهلي يستحق أن يتعاقد مع لاعبين محترفين على أعلي مستوي خلال الفترة الحالية.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" النادي الأهلي يستحق أن يكون لديه تعاقدات مع محترفين على أعلي مستوي مثلما نري محترفين الهلال السعودي والترجي وعدد كبير من الأندية العربية".

وأضاف:" وجود ميكيسوني فى الأهلي وهو لا يشارك حتي فى ظل النواقص الموجودة داخل الفريق من إصابات وتواجد اللاعبين الدوليين مع المنتخب، ولم يشارك بشكل أساسي يصبح الأمر صعب ولذلك الأهلي بالفعل يستحق أن يكون الأهلي لديه تعاقدات بشكل قوي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السعودي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.