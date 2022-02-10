زيزو: كرهت كرة القدم بعد خسارة 2 نهائي إفريقيا في عامين

كشف أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر رد فعله بعد خسارة لقبي دوري أبطال إفريقيا 2020 وأمم إفريقيا 2021.



وقال زيزو في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال زيزو :"خسارة 2 نهائي إفريقيا في عامين أمر صعب جدا، الأمر يشبه الصدمة، كرهت كرة القدم بعد كل خسارة، وأردت الانفصال عنها، لكنني أعود وتستمر الحياة بعد عدة ساعات".

وأضاف زيزو :"لو سجلت في مرمى الشناوي بنهائي القرن لاختلفت الأمور تماما بالنسبة لي، كنت سأذهب إلى مكانة أخرى تماما، لكن الكرة ارتطمت بالقائم، كلما شاهدت الكرة ألوم الحظ، وأتمنى لو كانت عانقت الشباك".

وتابع لاعب الزمالك :"نصيب أفشة ورزقه أن تسديدته عانقت الشباك، وتسديدتي ارتطمت بالقائم، شعرت بصدمة في الملعب بعد هدف أفشة، لكن كان علينا استكمال المباراة ولا وقت للحزن".