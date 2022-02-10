زيزو عن القاضية: نصيب أفشة ورزقه أن تسديدته عانقت الشباك

تحدث أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر أن خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2020 أمام الأهلي، وهدف محمد مجدي “أفشة" في الدقائق الأخيرة.

وقال زيزو في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" :"لو سجلت في مرمى الشناوي بنهائي القرن لاختلفت الأمور تماما بالنسبة لي، كنت سأذهب إلى مكانة أخرى تماما، لكن الكرة ارتطمت بالقائم، كلما شاهدت الكرة ألوم الحظ، وأتمنى لو كانت عانقت الشباك".

وتابع لاعب الزمالك :"نصيب أفشة ورزقه أن تسديدته عانقت الشباك، وتسديدتي ارتطمت بالقائم، شعرت بصدمة في الملعب بعد هدف أفشة، لكن كان علينا استكمال المباراة ولا وقت للحزن".

وأنهى زيزو :"أحب كل لاعبي النادي الأهلي، لكن أقربهم إلى قلبي محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف، لا يوجد أهلي وزمالك في المنتخب".

وفي سياقا آخر، كشف المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، عن مصير اللاعب الدولي أشرف بنشرقي نجم الفريق .

وأكد المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك عبر إذاعة ميجا أف إم ، ان اشرف بنشرقي له 7 أشهر متأخرة راتبه، 750 ألف دولار، مع عودة المجلس أخبرني أنه يريد المتأخرات الخاصة به، تحدثت معه ومع جميع اللاعبين.

وأكمل: “صرفنا 14 مليون جنيه لفريق الكرة كمستحقات متأخرة للاعبي الفريق، وكل مستحقات اللاعبين الأجانب ومن قدموا شكوى حصلوا عليها، ولم أصرف مكافآت الدوري”.

وشدد المشرف على أن من اشتكى هذا حقه لكنني كنت أتمنى ألا يفعلوا ذلك لكن هذا حقهم، لدينا قرار أن أموال تدخل النادي نصرفها للاعبين.

وأتم "هناك عقد رعاية جديد للفريق وطالبت اللاعبين بالتركيز، وأننا نريد المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، لدينا أكثر من عقد تسوية ونعمل ألا يكون هناك إيقاف للقيد مرة أخرى ولا نقول ذلك من أجل ألا يكون دعاية انتخابية".