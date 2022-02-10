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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: سنضيف ألف عسكري آخر حال حدوث أزمة إنسانية بشرق أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ستضع 1000 عسكري إضافي في حالة تأهب في حال نشوء "أزمة إنسانية" في شرق أوروبا.

وقال بيان صادر عن مكتب جونسون، إن "رئيس الوزراء أعلن أن 1000 عسكري بريطاني آخر سيتم وضعهم في حالة التأهب لدعم الناتو والحلفاء في حال أزمة إنسانية".

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وأضاف البيان أن عناصر الكتيبة 45 للمهام الخاصة التي تم نشرها في بولندا، والقوات التي ستصل إستونيا قريبا "سيساعدون بولندا ودولا أخرى في أوروبا الشرقية للتصدي لعواقب أي عدوان روسي".

وأشار إلى أن نشاط العسكريين البريطانيين سيشمل التدريب وإجراء تدريبات مشتركة ودعم التخطيط لحالات طارئة.

وكانت بريطانيا قد أرسلت 350 عسكريا إلى بولندا لتعزيز القوة البريطانية الموجودة هناك ضمن قوات الناتو.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول أوكرانيا، على الرغم من أن روسيا أكدت أكثر من مرة أنها لا تخطط لأي "هجوم" على الأراضي الأوكرانية.

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