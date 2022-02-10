عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صبحي عن حقيقة انتقاله إلى الأهلي: لا توجد أي مفاوضات

صدى البلد

كشف محمد صبحي حارس مرمى نادي فاركو المعار من الزمالك حقيقة وجود مفاوضات مع النادي الأهلي في الفترة الماضية.

وقال صبحي في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر":"إعارتي لفاركو مع أحقية الشراء، لكن سنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم، إذا كان الزمالك بحاجة لخدماتي سيتحدث معي".

وعن مفاوضات الأهلي أنهى صبحي تصريحاته قائلاً :"لا توجد أي مفاوضات حتى الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لنادي الزمالك، تركيزي الحالي مع فاركو الذي يقدرني جيدا، وفي نهاية الموسم سنرى".

ويلعب صبحي على سبيل الإعارة مع نادي فاركو حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في العقد يمنح ناديه الحالي أحقية الشراء النهائي دون موافقة الزمالك.

كما كشف المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، عن مصير اللاعب الدولي أشرف بنشرقي نجم الفريق .

وأكد المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك عبر إذاعة ميجا أف إم ، ان اشرف بنشرقي له 7 أشهر متأخرة راتبه، 750 ألف دولار، مع عودة المجلس أخبرني أنه يريد المتأخرات الخاصة به، تحدثت معه ومع جميع اللاعبين.

وأكمل: “صرفنا 14 مليون جنيه لفريق الكرة كمستحقات متأخرة للاعبي الفريق، وكل مستحقات اللاعبين الأجانب ومن قدموا شكوى حصلوا عليها، ولم أصرف مكافآت الدوري”.

وشدد المشرف على أن من اشتكى هذا حقه لكنني كنت أتمنى ألا يفعلوا ذلك لكن هذا حقهم، لدينا قرار أن أموال تدخل النادي نصرفها للاعبين.

وأتم "هناك عقد رعاية جديد للفريق وطالبت اللاعبين بالتركيز، وأننا نريد المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، لدينا أكثر من عقد تسوية ونعمل ألا يكون هناك إيقاف للقيد مرة أخرى ولا نقول ذلك من أجل ألا يكون دعاية انتخابية".

ترشيحاتنا

بعد إعلان السويد انتهاء الجائحة.. العلماء يحذرون من كارثة

كل ما نعرفه عن رنج روفر سبورت 2023 الجيل الجديد.. تفاصيل

صراع عربي على البرونزية.. موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية

محمد صبحي عن حقيقة انتقاله إلى الأهلي: لا توجد أي مفاوضات

حكاية السهرة| مسيحي ألقى خطبة الجمعة ببراعة.. قصة يوسف داود مع الإسلام

الحالة متأخرة.. إصابة الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

ضحية زوج قام بنشر صورها: اعتبروني بنتكم واقفوا جنبي.. فيديو

عباس شراقي: سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا ..فيديو

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

مصر تعيش ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع نجوم الثريا اليوم

كارتيرون يطلب التعاقد مع ثنائي منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

فيديو جراف.. ماذا قال كوليبالي لـ محمد عبد المنعم عقب نهائي إفريقيا

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ