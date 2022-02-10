محمد صبحي عن حقيقة انتقاله إلى الأهلي: لا توجد أي مفاوضات

كشف محمد صبحي حارس مرمى نادي فاركو المعار من الزمالك حقيقة وجود مفاوضات مع النادي الأهلي في الفترة الماضية.

وقال صبحي في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر":"إعارتي لفاركو مع أحقية الشراء، لكن سنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم، إذا كان الزمالك بحاجة لخدماتي سيتحدث معي".

وعن مفاوضات الأهلي أنهى صبحي تصريحاته قائلاً :"لا توجد أي مفاوضات حتى الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لنادي الزمالك، تركيزي الحالي مع فاركو الذي يقدرني جيدا، وفي نهاية الموسم سنرى".

ويلعب صبحي على سبيل الإعارة مع نادي فاركو حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في العقد يمنح ناديه الحالي أحقية الشراء النهائي دون موافقة الزمالك.

كما كشف المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، عن مصير اللاعب الدولي أشرف بنشرقي نجم الفريق .

وأكد المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك عبر إذاعة ميجا أف إم ، ان اشرف بنشرقي له 7 أشهر متأخرة راتبه، 750 ألف دولار، مع عودة المجلس أخبرني أنه يريد المتأخرات الخاصة به، تحدثت معه ومع جميع اللاعبين.

وأكمل: “صرفنا 14 مليون جنيه لفريق الكرة كمستحقات متأخرة للاعبي الفريق، وكل مستحقات اللاعبين الأجانب ومن قدموا شكوى حصلوا عليها، ولم أصرف مكافآت الدوري”.

وشدد المشرف على أن من اشتكى هذا حقه لكنني كنت أتمنى ألا يفعلوا ذلك لكن هذا حقهم، لدينا قرار أن أموال تدخل النادي نصرفها للاعبين.

وأتم "هناك عقد رعاية جديد للفريق وطالبت اللاعبين بالتركيز، وأننا نريد المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، لدينا أكثر من عقد تسوية ونعمل ألا يكون هناك إيقاف للقيد مرة أخرى ولا نقول ذلك من أجل ألا يكون دعاية انتخابية".