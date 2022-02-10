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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| اتصال هاتفي بين الملك سلمان وبايدن.. الدبيبة يتعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

ليبيا.. الدبيبة يتعرض لمحاولة اغتيال
قالت وسائل إعلام محلية في ليبيا، إن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة طرابلس.

الملك سلمان والرئيس الأمريكي يناقشان هاتفيا هجمات الحوثيين ضد أهداف مدنية بالسعودية
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمناقشة التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان البيت الأبيض.

البيت الأبيض: بايدن يطالب بـ"خطة طوارئ" في حال فشل الاتفاق النووي الإيراني
وأضافت المتحدة باسم البيت الأبيض، أنه لو لم نتوصل سريعا لاتفاق نووي فإن تقدم إيران بأنشطتها النووية سيجعل العودة للاتفاق "مستحيلة”.

طلب رسمي للتحقيق في تعامل ترامب مع سجلات البيت الأبيض خلال رئاسته| تفاصيل

طلبت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في الولايات المتحد من وزارة العدل التحقيق في تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع سجلات البيت الأبيض، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست  الأربعاء.

نهاية فبراير.. آخر موعد أمام إدارة بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني
تعتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أمامها حتى نهاية فبراير لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وإلا سيتعين على الولايات المتحدة تغيير مسارها وبذل جهود عدوانية لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وفقا لثلاثة مسئولين في الإدارة الأمريكية.

قلق كبير في أمريكا بعد تسريبات بايدن الاستخباراتية عن روسيا.. تفاصيل
أعرب قدامى خبراء الأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة عن قلقهم بشأن استراتيجية الرئيس جو بايدن في التعامل مع روسيا، قائلين إن التسريبات المنتظمة للجمهور حول غزو متوقع لأوكرانيا قد تضر بمصداقية واشنطن على المدى الطويل وتبين أنها خاطئة تمامًا.

بعد لقاء بوتين وماكرون.. الكشف عن موقف فرنسا تجاه أوكرانيا

تفعيل إرادة الشعب الليبي.. السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس الجزائر

البيت الأبيض: بايدن تحدث مع ماكرون عقب زيارتيه إلى روسيا وأوكرانيا
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارتي الأخير إلى روسيا وأوكرانيا.

رصد قدرات عسكرية| نداء عاجل من البنتاجون للأمريكيين: لا تذهبوا إلى أوكرانيا
نصحت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، الأربعاء، المواطنين الأمريكيين بتجنب التوجه إلى أوكرانيا أو البقاء فيها.

ماكرون: على روسيا وفرنسا أن تعملا معا للحفاظ على الاستقرار
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه على روسيا وفرنسا أن تعملا معا من أجل الحفاظ على الاستقرار واستعادة الثقة.

نرفض التدخل الأجنبي.. رئيس تونس يعلن عن مشروع جديد للمجلس الأعلى للقضاء
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء، رفضه التدخل الأجنبي بعد قرار حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس..

بقرار جونسون.. إنجلترا تصبح أول دولة في العالم دون قيود كورونا
يبدو أن إنجلترا في طريقها إلي أن تصبح الدولة الأكثر حرية في العالم، عندما يلغي رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أخيرًا قواعد العزل الذاتي لمصابي فيروس كورونا اعتبارًا من نهاية هذا الشهر.

السويد تعلن انتهاء جائحة كورونا .. تفاصيل
ألغت السويد تقريبا كل القيود المتبقية لمكافحة جائحة كورونا، الأربعاء، وأوقفت معظم الفحوص للكشف عن الإصابات بـ فيروس كورونا.

تهديد قوي.. التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية بمحافظة حجة

ليبيا.. الدبيبة يتعرض لمحاولة اغتيال

جوتيريش: لا بديل عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء على أنه لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية.

أمريكا تعلن عن تراجع حاد لمخزونات النفط الخام
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 4 فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل.

بيل جيتس: أستطيع منع الأوبئة الجديدة مثل كورونا في المستقبل
كتب مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، كتابًا جديدا يحدد “الدروس التي يمكن أن نتعلمها” من جائحة كورونا، مدعيًا أنه من خلال الاستثمار في الرعاية الصحية واللقاحات ومراقبة مسببات الأمراض العالمية، يمكن أن يتم منع وباء آخر مثل كورونا في المستقبل.

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أخبار العالم| اتصال هاتفي بين الملك سلمان وبايدن.. الدبيبة يتعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس

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